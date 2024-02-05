В Киеве на Подоле патрульные оштрафовали водителя автобуса, видео

Полицейские заметили автобус, проехавший перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В Киеве инспекторы привлекли к ответственности водителя общественного транспорта, нарушившего ПДД.

Как рассказали в Патрульной полиции Киева, на днях во время патрулирования на улице Нижний Вал полицейские заметили автобус, проехавший перекресток на запрещающий сигнал светофора. Инспекторы сразу же догнали и остановили нарушителя.

На водителя охранники порядка вынесли постановление, по ч. 2 ст. 122 (Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

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