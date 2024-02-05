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  1. В Украине

В Херсонской области в результате вражеского обстрела пострадало здание судебного учреждения, фото

12:55, 5 февраля 2024
В результате обстрела российских оккупантов ударной волной и осколками были выбиты окна и двери в административном здании судебного учреждения.
В Херсонской области в результате вражеского обстрела пострадало здание судебного учреждения, фото
Источник фото: sso.court.gov.ua
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В ночь на 5 февраля враг в очередной раз нанес удар управляемой авиабомбой по Херсонщине, в результате чего пострадало здание судебного учреждения. Об этом сообщил официальный сайт Службы судебной охраны.

«Попадание было рядом с административным зданием судебного учреждения Херсонской области. В результате ударной волной и осколками были выбиты окна и двери в административном здании», - сказано в сообщении.

В ССО добавляют, что пострадавших среди работников и сотрудников Службы нет.

Источник фото: sso.court.gov.ua

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд пострадал в результате ракетного удара по Киеву.

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