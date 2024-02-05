На Буковине поймали группу «туристов», которые по горным тропам шли в Румынию: видео

Группу нарушителей задержали за несколько метров до границы с Румынией.

По информации Государственной пограничной службы Украины, группа нарушителей пыталась пройти по горным тропам в Румынию. Их разоблачили на Буковине, всего в нескольких метрах от государственной границы.

Благодаря использованию технических средств и служебной собаки, мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, удалось задержать.

Правонарушителей привлечены к административной ответственности, а одному из них грозит уголовная ответственность за злостное неповиновение военнослужащим ГПСУ. Дела задержанных будут рассмотрены в суде.

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