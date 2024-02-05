СБУ разоблачила чиновника Верховного Суда Украины, который оправдывал агрессию рф: видео, обновлено

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, который оправдыл вооруженную агрессию рф и временную оккупацию Украины. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.
Отметим, что, по данным источников «Судебно-юридической газеты», речь идет о заведующем Сектора мобилизационной работы еще Верховного Суда Украины Игоре Анташкевиче.
В спецслужбе сообщают, что у них есть записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.
«Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании «Вагнер» и поддерживал их участие в войне против нашего государства.
Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.
Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима», - говорится в сообщении.
В СБУ добавляют, что лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.
В ходе обысков по месту жительства обнаружили:
- мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 КУ Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
«Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - пишут в СБУ.
Напомним, что после судебной реформы 2017 года в Украине фактически существовали два суда – Верховный Суд (новый) и Верховный Суд Украины, прекративший осуществление правосудия в декабре 2017 года, но судьи и аппарат которого считались ВСУ.
Источник фото: СБУ
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