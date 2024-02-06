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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

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  1. В Украине

В Дії в ближайшее время запустят услугу онлайн-браков с помощью видео – Федоров

12:23, 6 февраля 2024
Вицепремьер не захотел раскрывать больше деталей нового сервиса, но подчеркнул, что там будет много интересных элементов.
В Дії в ближайшее время запустят услугу онлайн-браков с помощью видео – Федоров
Источник фото: СМИ
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В Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск услуги онлайн-брака с помощью видео в мобильном приложении Дія. Об этом вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал 6 февраля в эфире национального телемарафона.

«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться в "Дії" с помощью видео. Это будет тоже очень технологично», - сказал он.

Вицепремьер не захотел раскрывать больше деталей нового сервиса, но подчеркнул, что там будет много интересных элементов этого процесса.

Это будет уникально для всего мира. Это даст возможность нашим военным жениться на дистанциях. Это важный шаг», – заявил он.

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