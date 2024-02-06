В Дії в ближайшее время запустят услугу онлайн-браков с помощью видео – Федоров

Вицепремьер не захотел раскрывать больше деталей нового сервиса, но подчеркнул, что там будет много интересных элементов.

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В Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск услуги онлайн-брака с помощью видео в мобильном приложении Дія. Об этом вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал 6 февраля в эфире национального телемарафона.

«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться в "Дії" с помощью видео. Это будет тоже очень технологично», - сказал он.

Вицепремьер не захотел раскрывать больше деталей нового сервиса, но подчеркнул, что там будет много интересных элементов этого процесса.

Это будет уникально для всего мира. Это даст возможность нашим военным жениться на дистанциях. Это важный шаг», – заявил он.

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