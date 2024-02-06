ГПСУ обнаружила под сиденьем авто мужчину, который, прикрывшись ковриком, собрался в Румынию: видео

Мужчина признался, что за «путешествие» заплатил 9 тысяч долларов.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В понедельник вечером, 5 февраля, во время проведения оперативных мероприятий в пограничье на одном из контрольных постов правоохранители остановили местного жителя за рулем собственного автомобиля. Во время осмотра транспорта, которым он направлялся в сторону границы, военнослужащие ГПСУ обнаружили мужчину, который прятался под задним пассажирским сидением.

Как отметили в Государственной пограничной службе, под сиденьем, прикрывшись ковриком, ехал 26-летний мужчина. Он сразу не признавался, куда собрался ехать, но со временем все же сообщил, что за такое путешествие с «комфортом» в соседнюю страну заплатил 9 тысяч долларов.

Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

На мужчину, который прятался в автомобиле, правоохранители составили материалы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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