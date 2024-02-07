В Кировоградской области «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 1,7 млн грн, фото

Они уничтожили более сотни деревьев вдоль участков лесополос, которые находятся в хозяйственном ведении регионального филиала Укрзализныци.

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В Кировоградской области разоблачили "черных лесорубов", которые уничтожили ценную древесину, нанеся 1,7 млн гривен ущерба. Об этом сообщает областная прокуратура.

Четверо жителей Новоукраинского района совершили незаконную порубку деревьев. Они без каких-либо разрешительных документов уничтожили более сотни деревьев вдоль участков лесополос, которые находятся в хозяйственном ведении регионального филиала Укрзализныци.

Размер причиненного преступлением ущерба по выводам экспертиз составляет 1,7 млн грн.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и хранения противоправно срубленных лесных насаждений. Изъяли древесину, грузовики, бензопилы, мобильные терминалы и черновые записи незаконной деятельности.

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