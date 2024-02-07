В Киеве «герой парковки» на час парализовал движение трамваев, фото

В столице из-за действий водителя было задержано движение трамваев.

Фото: facebook.com/autokiev.info

В среду, 7 января, в Киеве заметили дерзкого «героя парковки» на Range Rover. Об этом сообщило Facebook-сообщество «Киев Автомобильный».

Отмечается, что из-за действий водителя было задержано движение трамваев.

«Из-за одного героя парковки выбили движение трамваев по двум маршрутам в час», - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Ранее сообщалось, что в Киеве на парковке у одного из McDonald's заметили сразу двух «героев парковки».

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