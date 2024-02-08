В Донецкой области в результате вражеского обстрела пострадало здание судебного учреждения, фото

В результате ракетного обстрела взрывной волной повреждено здание судебного учреждения.

В четверг, 8 февраля, российский оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Донецкой области, в результате чего пострадало здание судебного учреждения. Об этом сообщил официальный сайт Службы судебной охраны.

«В результате атаки повреждены административные и частные здания, транспортные средства.

В том числе, в результате ракетных обстрелов взрывной волной повреждено здание судебного учреждения. Сотрудниками Службы судебной охраны, оперативно организована эвакуация работников органа правосудия и посетителей к укрытию», - говорится в сообщении.

В ССО добавили, что пострадавших среди работников учреждения и посетителей нет.

Источник фото: sso.court.gov.ua

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный административный суд пострадал в результате ракетного удара по Киеву.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.