Нацбанк нарабатывает компромиссное решение по ограничениям карточных переводов

После разработки проект будет обсуждаться с профильным комитетом Верховной Рады.

Национальный банк Украины нарабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает «Интерфакс-Украина».

После разработки проект будет обсуждаться с профильным комитетом Верховной Рады.

«С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц… ограничений по распоряжению… собственными средствами, это очень сенсативная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения», – отметила Рожкова.

«Мне не хотелось бы сейчас, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций и таких вещей», - добавила заместитель председателя.

По ее словам, проблема теневых платежей действительно актуальна. Рожкова отметила, что это не касается всей страны, но при этом затрагивает большую часть бизнеса, который продолжает использовать самые «различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее».

«Поэтому, с учетом имеющегося опыта, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона», – резюмировала Рожкова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.