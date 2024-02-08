Украина вернула из российского плена 100 Защитников

Между Украиной и рф произошел 51-й обмен пленными.

В четверг, 9 февраля, Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя.

Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!

Наша команда, которая занимается обменами, – благодарю за нужный стране результат!», - написал Глава государства на своем Телеграм-канале.

Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, это 51-й по счету обмен.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

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