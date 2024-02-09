На Черниговщине обнаружили схрон боеприпасов, фото

Пригодные боеприпасы будут переданы подразделениям Сил обороны Украины, а непригодные к использованию – уничтожат.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В ходе отработки мер по проверке местности, которая временно находилась под оккупацией войск российской федерации, в нежилых зданиях одного из населенных пунктов Черниговской области правоохранители обнаружили схроны с боеприпасами. Об этом сообщили в ГПСУ.

Схрон с арсеналом оружия обнаружила межведомственная группа с участием представителей Государственной пограничной службы Украины и Нацполиции.

В нежилом здании одного из отдаленных сел правоохранители обнаружили три пулемета, семь противотанковых гранатометов, три автомата, выстрел к СПГ, две гранаты с запалами, 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию.

Все найденное было изъято и направлено для проведения экспертных исследований.

После изучения экспертами, пригодные боеприпасы будут переданы подразделениям Сил обороны Украины, а непригодные к использованию – уничтожат.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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