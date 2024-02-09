В Ровенской области суд наказал травматолога, который требовал 1500 долларов взятки за оформление инвалидности

Врач участвовал в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовил необходимые документы для медико-социальной экспертизы.

В Ровенской области суд вынес приговор врачу-травматологу, который требовал 1500 долларов взятки за оформление группы инвалидности. Мужчине назначили 34 тысячи гривен штрафа, также он согласился перечислить 4700 долларов для ВСУ. Об этом говорится в приговоре Рокитновского районного суда Ровенской области.

Как говорится в приговоре, обвиняемый – врач ортопед-травматолог общехирургического отделения КНП «Рокитновская многопрофильная больница интенсивного лечения».

Он принимал участие в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовил документы для медико-социальной экспертизы.

Так, в июне 2023 года в этой больнице проходил лечение мужчина, который жаловался на постоянную боль в спине после травм в ДТП. Он обратился к врачу за консультацией по оформлению группы инвалидности.

Медик ответил, что за 1500 долларов будет оказывать ему содействие в оформлении группы инвалидности. Окончательную сумму взятки он пообещал сообщить позже.

Правоохранители задержали травматолога сразу после получения указанной суммы.

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности и согласился добровольно перечислить 4700 долларов для ВСУ.

Впоследствии судья признала врача виновным во взяточничестве и назначила ему штрав в размере 34 тысяч гривен.

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