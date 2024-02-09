Не может быть 20 тысяч аспирантов за 2 года, — Александр Корниенко рассказал о работе над законопроектом о мобилизации, видео

Первый заместитель главы ВР отметил, что есть проблемы с вопросами учета и электронных повесток.

Фото: ВР

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона высказался о работе над новым законопроектом об усилении мобилизации, который парламент принял уже в первом чтении.

Он отметил, что после того, как правительство внесло свою редакцию документа, начались дискуссии и работа профильных комитетов. Особенно много обсуждений, чтобы новые нормы служили мотивации людей идти защищать страну.

По словам Корниенко, есть проблемы с вопросами учета и электронных повесток.

Также Корниенко отметил, что в обсуждении принимают участие все комитеты, включая образовательный. Работают над усовершенствованием вопроса мобилизации аспирантов и студентов.

"Не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было 2 тысячи", – сказал Корниенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый законопроект 10449 об усилении мобилизации от правительства предусматривает возможность применять меры воздействия к уклонистам в виде наложения ареста на средства и другие ценности, ограничения в праве вождения автомобиля и т.д. Право инициировать меры воздействия будет у ТЦК.

Давид Арахамия пообещал не изменять законом о мобилизации нормы в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними.

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