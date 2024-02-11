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Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.

  1. В Украине

Два пограничника ликвидировали российский флаг с украинской земли: видео

16:58, 11 февраля 2024
Украинские бойцы сорвали российский флаг на Донецком направлении.
Два пограничника ликвидировали российский флаг с украинской земли: видео
Фото иллюстративное
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На Донецком направлении украинские пограничники во время отражения очередного штурма сорвали российский "триколор" на украинской территории. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили, пограничники обнаружили российский флаг, который был развернут неподалеку от пограничной зоны. Наши бойцы, несмотря на риск для собственной жизни, отстояли национальные символы и ликвидировали "триколор" оккупантов, которые пытались незаконно войти на украинскую территорию.

За мужество и отвагу в защите государственных интересов двух военнослужащих Государственной пограничной службы Украины награждены военным командованием.

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