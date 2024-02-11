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Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.

Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

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  1. В Украине

Польские протестующие высыпают украинское зерно из грузовиков, полиция разводит руками: видео

17:36, 11 февраля 2024
Польские фермеры блокируют международный пункт пропуска и высыпают зерно из украинских грузовиков.
Польские протестующие высыпают украинское зерно из грузовиков, полиция разводит руками: видео
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Польские фермеры во время акции протеста, которая привела к блокированию движения грузовиков на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпают зерно из украинских фур, нарушая правила международного сотрудничества. Видео опубликовали в соцсетях.

Очевидцы происшествия рассказали, что полиция прибыла на место, но ничего не сделала, лишь взяла данные. По их словам, фермеры пытались отрезать люк на батарейке, разорвали пломбу и высыпали пшеницу. С каждого грузовика потеряли по 3 тонны зерна.

"Приехала полиция, развела руками, отобрали данные и все. Болгаркой на батарейке хотели вырезать люка, сорвали пломбу и высыпали пшеницу. С каждого грузовика высыпалось по 3т. Вот такие у нас "друзья поляки"", - говорят очевидцы.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, планируется частичное блокирование движения еще одного пункта пропуска на Волыни "Зосин-Устилуг".

Ранее Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины являются оправданными, поэтому нужна полная блокада в некоторых сферах.

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