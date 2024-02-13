На Волыни производили фальсифицированную бытовую химию известных брендов: изъято 80 тонн продукции, фото

В подпольном цехе производили продукцию, на которую наклеивали этикетки с названиями известных торговых марок.

Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачили организованную преступную группу из восьми человек, изготовлявших фальсифицированные стиральные и моющие средства. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что житель Луцкого района для приготовления и продажи нелегальной продукции привлек соучастников. Вместе они приобрели оборудование и сырье, необходимые для производства стиральных средств, тару для расфасовки и наклейки с логотипами иностранных брендов. Подпольное производство стиральных средств было организовано в арендованном помещении.

На упакованную продукцию клеили этикетки с названиями известных торговых марок, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранным компаниям. В дальнейшем под видом оригинала товар продавали через Интернет по ценам ниже рыночных. Реализовывали бытовую химию оптом и в розницу.

У фигурантов провели ряд обысков и изъяли более 80 тонн фальсифицированной бытовой химии. Ориентировочные убытки нанесенные компаниям правообладателям торговых марок составляют 1,5 млн грн.

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