29 судей и работников аппарата КАС ВС стали донорами крови, фото

Коллектив КАС ВС осуществил донацию для нужд Киевского городского центра крови.

Фото: supreme.court.gov.ua

Верховный Суд сообщил, что коллектив КАС ВС осуществил донацию для нужд Киевского городского центра крови. Об этом говорится на официальном сайте ВС.

Донорами крови стали 29 судей и работников аппарата Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

«Впрочем, это только начало, ведь на ближайшие недели в Верховном Суде запланировано еще несколько коллективных донаций.

Призываем всех, у кого нет медицинских противопоказаний, становиться донорами крови и ее компонентов. Спасибо тем, кто не остается в стороне и дарит другим шанс на спасение жизни», - говорится в сообщении.

Фото: supreme.court.gov.ua

Ранее сообщалось, что судьи и работники Харьковского апелляционного суда и общих судов области стали донорами крови.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.