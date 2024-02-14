В ГУР рассказали подробности и показали видео уничтожение российского десантного корабля «Цезарь Куников»

Корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5».

Как мы писали, утром в Черном море был атакован российский десантный большой корабль «Цезарь Куников». В Главном управлении разведки Украины сообщили детали спецоперации и показали видео уничтожения корабля.

Отмечается, что корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от Алупки.

Успешную миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины.

В результате БДК получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

«Большой десантный корабль «цезарь куников» проекта 775 – один из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой в ходе войны против Грузии, Сирии и Украины», — говорится в сообщении.

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