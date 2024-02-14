Оставил авто прямо на остановке: в Киеве наказали «героя парковки», фото

В Киеве был замечен очередной «герой парковки», который оставил свое транспортное средство прямо на остановке общественного транспорта.
Департамент территориального контроля города Киева обнародовал фото автомобиля нарушителя и то, что случившееся с ним дальше – транспортное средство забрал эвакуатор.
В ведомстве отметили, что водитель нарушил п.15.9 Е Правил дорожного движения и подверг опасности пассажиров общественного транспорта.
«За совершение данного нарушения предусмотрено временное задержание транспортного средства согласно ст.265-4 КУоАП», - говорится в сообщении.
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