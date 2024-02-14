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Таможенники обнаружили в посылке останки древних существ, которым 400 млн лет, фото

23:37, 14 февраля 2024
Выявленные окаменелости имеют культурную и научную ценность.
Таможенники обнаружили в посылке останки древних существ, которым 400 млн лет, фото
Фото: Государственная таможенная служба
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Киевские таможенники предотвратили попытку незаконной пересылки из Украины в Тайвань в международной почтовой отправке древних окаменелостей (фосилий) в возрасте 400 миллионов лет. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Во время таможенного досмотра международной почтовой отправки из Тернополя в Тайвань работники заметили окаменелости с причудливыми очертаниями. Таможенники предположили, что подобная находка может быть старинной.

Для проведения экспертизы окаменелости сразу направили в Национальный научно-естественный музей НАН Украины.

По определению экспертов, эти окаменелости – плитки красного песчаника раннего девона (геологический период палеозойской эры) с панцирями "рыб" Protopteraspis двух видов, а также слабо сцементированный известняк с целым крабом Daira speciose и раковиной красного моллюска Halyotis sp.

В музее установили, что находки являются оригинальными фосилиями из бассейна реки Днестр на Подолье. Геологический возраст трех из них составляет около 400 млн лет, остаткам краба и моллюска - 10-20 млн лет.

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