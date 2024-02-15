На Киевщине показали огромную воронку, образовавшуюся после сбития российской ракеты: видео

Видео воронки обнародовали из Бучанского общества.

Как известно, в ночь на 15 февраля российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине.

Бучанский городской голова Анатолий Федорук обнародовал видео воронки, образовавшейся после сбития российской ракеты.

«Село Буда-Бабинецкая Бучанской общины.

Враги этого утра нанесли ракетный удар. Такая воронка образовалась после сбивания российской ракеты», - говорится в сообщении под видео.

Источник видео: Анатолий Федорук / Telegram

Ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

Также 15 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову.

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