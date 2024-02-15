Защита от мошенников в строительстве: в ГРРП введена автоматическая регистрация имущественных прав

Министерство юстиции Украины вводит механизм автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав.

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Министерство юстиции Украины объявило о внедрении механизма автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП). Этот новый сервис создает возможность для автоматической регистрации прав на недвижимые объекты, которые находятся в процессе строительства, без необходимости участия государственного регистратора.

По этому механизму ГРРП получает электронные заявления от Единой государственной электронной системы в сфере строительства по регистрации специального имущественного права на незавершенные строительные объекты и их составные части. Это также предусматривает одновременную автоматическую регистрацию прав и обременений на эти объекты.

Такой механизм регистрации будет способствовать предотвращению двойной или даже тройной перепродажи недобросовестными застройщиками. Граждане, которые приобретут права на незавершенные объекты, будут лучше защищены от мошеннических действий.

Среди преимуществ нововведения также отмечают упрощение процедуры предоставления административных услуг для заказчиков строительства и повышение уровня защищенности прав на недвижимое имущество. Это поможет уменьшить нагрузку на государственных регистраторов и ускорит процесс первичной регистрации специальных имущественных прав.

Внедрение этого механизма стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства юстиции Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, ГП "Национальные информационные системы", ГП "Дія" (технический администратор ЕДЕССБ) и при поддержке проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах TAPAS".

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