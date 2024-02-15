Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В Украине

Защита от мошенников в строительстве: в ГРРП введена автоматическая регистрация имущественных прав

16:22, 15 февраля 2024
Министерство юстиции Украины вводит механизм автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав.
Защита от мошенников в строительстве: в ГРРП введена автоматическая регистрация имущественных прав
Источник фото: lexinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины объявило о внедрении механизма автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП). Этот новый сервис создает возможность для автоматической регистрации прав на недвижимые объекты, которые находятся в процессе строительства, без необходимости участия государственного регистратора.

По этому механизму ГРРП получает электронные заявления от Единой государственной электронной системы в сфере строительства по регистрации специального имущественного права на незавершенные строительные объекты и их составные части. Это также предусматривает одновременную автоматическую регистрацию прав и обременений на эти объекты.

Такой механизм регистрации будет способствовать предотвращению двойной или даже тройной перепродажи недобросовестными застройщиками. Граждане, которые приобретут права на незавершенные объекты, будут лучше защищены от мошеннических действий.

Среди преимуществ нововведения также отмечают упрощение процедуры предоставления административных услуг для заказчиков строительства и повышение уровня защищенности прав на недвижимое имущество. Это поможет уменьшить нагрузку на государственных регистраторов и ускорит процесс первичной регистрации специальных имущественных прав.

Внедрение этого механизма стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства юстиции Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, ГП "Национальные информационные системы", ГП "Дія" (технический администратор ЕДЕССБ) и при поддержке проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах TAPAS".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Вадим Скрипченко
    Вадим Скрипченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду