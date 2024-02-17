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С Говерлы сошла лавина, — в ГСЧС показали фото

14:18, 17 февраля 2024
Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов по зимним Карпатам на период лавинной опасности.
С Говерлы сошла лавина, — в ГСЧС показали фото
Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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В пятницу, 16 февраля, спасателями Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали сход лавин с горы Говерла.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов по зимним Карпатам на период лавинной опасности.

Спасатели напоминают, что во время снегопадов необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Не выходить в горы в одиночку.
  • Перед походом обязательно ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием снежного покрова.
  • Внимательно осмотреть склоны перед тем, как ехать или йти.
  • Не подходить близко к краю снежного покрова.
  • В случае схождения лавины пытаться убежать в сторону.

Также советуют пользоваться приложением «Спасение в горах».

Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

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