С Говерлы сошла лавина, — в ГСЧС показали фото

В пятницу, 16 февраля, спасателями Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали сход лавин с горы Говерла.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов по зимним Карпатам на период лавинной опасности.
Спасатели напоминают, что во время снегопадов необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Не выходить в горы в одиночку.
- Перед походом обязательно ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием снежного покрова.
- Внимательно осмотреть склоны перед тем, как ехать или йти.
- Не подходить близко к краю снежного покрова.
- В случае схождения лавины пытаться убежать в сторону.
Также советуют пользоваться приложением «Спасение в горах».
Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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