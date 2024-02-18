Бои за Авдеевку: в ВСУ показали видео обороны города

Уникальное видео показало защиту Авдеевки от вражеского наступления.

На фронте в Авдеевке происходила важная оборонительная операция, во время которой тысячи украинских военных из разных подразделений Вооруженных Сил Украины вступили в бой против врага. Командование Сил специальных операций представило уникальное видео, раскрывающее эпизоды защиты города от нападения до последнего.

На опубликованном видеоматериале, который появился на официальной странице ССО Украины, показаны впечатляющие действия украинских военных. Отмечается, что в обороне города принимали участие военные из пехотных, штурмовых и артиллерийских бригад, разнообразных спецслужб, а также Сил специальных операций ВСУ.

В видеоролике представлены кадры разведки, огневой поддержки, маневров FPV-дронов, а также действий снайперов и штурмовых групп. Воины демонстрируют свою сноровку в управлении артиллерией и авиацией, а также в проведении минирований и других тактических операциях.

"Эти кадры - уникальный материал, снятый в Авдеевке вместе с воинами 3-го полка ССО Украины. События, показанные в этом фильме, демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют воины Сил специальных операций на всех участках фронта, защищая украинскую землю от врага", - говорится в комментарии к видеоролику.

В боях за Авдеевку потери россиян превысили 47 тысяч человек.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Во время выхода из Авдеевки часть украинских защитников попала в плен, - Тарнавский.

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