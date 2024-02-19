«Чисто по-человечески»: мужчина пытался подкупить пограничницу, чтобы выехать за границу, видео

Нарушитель пытался дать взятку в сумме 1000 евро пограничникам, чтобы его выпустили в Словакию

Фото иллюстративное

Государственная пограничная служба Украины сообщила о попытке дать взятку пограничнице на границе со Словакией. Нарушитель, пытаясь пройти контроль, передал пограничнице документы на сопровождение лица с инвалидностью и паспорт, вложив в последний 1000 евро. Однако пограничный наряд отказался от взятки, предупредив мужчину об уголовной ответственности за подобные действия и вызвал правоохранителей.

Во время проверки выявлено, что мужчина уже пытался выехать через другой пункт пропуска, используя поддельные документы.

Он пытался обойти закон и осуществить незаконный переход границы, но был задержан пограничниками.

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