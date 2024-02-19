Денис Малюська о мобилизации людей с судимостью: рискованно давать автомат – давайте дадим лопать

Малюська подчеркнул, что осужденные за нарушение ПДД или коррупционные преступления не могут представлять угрозы для собратьев.

Источник фото: Денис Малюська / Facebook

В Украине на сегодняшний день насчитывается около 50 тысяч человек, которые имеют судимость, но не находятся за решеткой. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона. По его словам, они безопасны и могут защищать Родину. Более сложная история — это те, кто находится за решеткой. Их меньше, но так же речь идет о тысячах граждан, готовых защищать свою Родину.

Комментируя связанные с этим риски, Министр отметил, что процедура проверки таких лиц не будет продолжительной.

«Это точно не займет много времени, потому что у нас уже сейчас каждый из них проходил тестирование на определение риска того, что они совершат повторное преступление. Минюст готов поделиться информацией с ТЦК, Вооруженными Силами, поделить таких людей по категориям совершаемых преступлений», - отметил Министр.

Малюська подчеркнул, что осужденные за нарушение правил дорожного движения или коррупционные преступления не могут представлять угрозы для собратьев.

К тому же в армии требуются не только бойцы на передовой, но и те, кто обеспечивает боеспособность армии.

«Не хотите, или не можем, или рискованно ли давать автомат – давайте дадим лопать», - подчеркнул Малюська и отметил, что для каждого найдется работа.

Ранее мы писали, что Денис Малюська предлагает мобилизовать осужденных наравне с другими.

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