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Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни: видео

10:43, 20 февраля 2024
Президент подчеркнул, что десять лет назад мы устояли и дальше стоим в борьбе за нашу независимость.
Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни: видео
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Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни: видео

В День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Владимир и Елена Зеленские установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Крест установлен общественностью в марте 2014 года на месте расстрелов участников Революции Достоинства. В будущем он должен стать частью Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Президент подчеркнул, что десять лет назад мы устояли и дальше стоим в борьбе за нашу независимость.

«Десять лет Небесной Сотни. Уже десять...

Десять лет тому назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными.

Десять лет как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются.

Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии.

Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим.

Сотни и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе», - написал Президент.

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