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В Киеве на Печерске произошла стрельба: фото и детали

11:56, 20 февраля 2024
В отеле во время внезапного конфликта мужчина достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону другого.
В Киеве на Печерске произошла стрельба: фото и детали
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На столичном Печерске следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении хулиганства. Как рассказали в полиции, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Так, к правоохранителям поступило сообщение о конфликте в одном из отелей. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая на месте происшествия установила, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел. Потерпевший получил ранение, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь.

Как отмечается, полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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