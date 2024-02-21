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  1. В Украине

Омбудсман Дмитрий Лубинец просит Правительство пересмотреть изменения отноительно помощи ВПЛ

20:36, 21 февраля 2024
По словами Лубинца, отмена выплаты помощи может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещение в другие страны.
Омбудсман Дмитрий Лубинец просит Правительство пересмотреть изменения отноительно помощи ВПЛ
Источник фото: ArmyInform
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу изменений в механизме выплаты помощи на проживание внутренне перемещенных лиц, которые вступят в силу с марта 2024 года.

По словам Лубинца, по предварительным оценкам, потенциально 1 млн ВПЛ может потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, которые уже пострадали от войны.

«Для большинства ВПЛ, помощь на проживание — единственный источник дохода. Утрата этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью», - подчеркнул он.

По словам Омбудсмана, в обращении он отметил, что Правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству, а отмена выплаты помощи может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещение в другие страны. К тому же использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться назад.

Ранее мы писали о помощи на проживание для ВПЛ: кто имеет право на продление выплат.

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