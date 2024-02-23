В районе Азовского моря был сбит российский самолет А-50, видео

Самолет российских оккупантов А-50 был сбит в районе Азовского моря.

Фото: forbes.ua

У пятницу, 23 февраля, в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщают СМИ.

Также в сети публикуют видео предположительного сбития самолета.

«В рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50», - сообщил источник LIGA.net в силах безопасности и обороны Украины.

Напомним, 15 января в акватории Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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