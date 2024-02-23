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  1. В Украине

Делегация Сената США встретилась с Зеленским, Умеровым и Сырским, фото

20:51, 23 февраля 2024
В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на передовой и первоочередной потребности Сил обороны Украины.
Делегация Сената США встретилась с Зеленским, Умеровым и Сырским, фото
Фото: president.gov.ua
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В пятницу, 23 февраля, во Львове Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером, а также сенаторами Ричардом Блюменталем, Джеком Ридом, Майклом Беннетом и Мэгги Гасан. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

По словам Главы государства, визит сенаторов в Украину особенно важен накануне второй годовщины начала широкомасштабной военной агрессии россии против Украины.

«Это серьезный месседж со стороны США, американского народа. Это свидетельствует о том, что вы поддерживаете нас. Американцы на стороне правды и у нас общие ценности. Я благодарю за то, что вы помогаете нам уберечь демократию не только в Украине. Борьба за демократию и свободу должна вестись по всему миру», – отметил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил Конгресс, Демократическую и Республиканскую партии, Президента США и американский народ за оказание оборонной, финансовой и экономической помощи Украине.

 Во время встречи Владимир Зеленский подробно проинформировал сенаторов о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны Украины.

Глава государства призвал и дальше наращивать военную помощь, чтобы достичь стратегических целей на фронте. Президент подчеркнул, что приоритетом остается получение дополнительных систем ПВО, БПЛА разных типов, а также усиление дальнобойных возможностей нашей армии для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Фото: president.gov.ua

Также делегация американских сенаторов  встретились с министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сам Шумер рассказал позже в Twitter (X), что делегация услышала от министра обороны Умерова и главнокомандующего Вооруженных Сил генерал-полковника Сирского о «вооружении, которое так необходимо Украине в несправедливой, незаконной войне с путиным».

«Палата представителей должна принять законопроект о национальной безопасности, разработанный Сенатом», – подчеркнул он.

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