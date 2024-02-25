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В Киеве заметили электрокроссовер от Huawei с запасом хода 700 км, фото

10:11, 25 февраля 2024
В столице был замечен китайский кроссовер Avatr 11.
В Киеве заметили электрокроссовер от Huawei с запасом хода 700 км, фото
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В Киеве был замечен новый электрокроссовер Avatr 11 от компании Huawei. Фото опубликовало сообщество t.o.p.c.a.r.s_ua.

Бренд Avatr специалисты Huawei создали совместно с Changan.

Avatr 11 — большой 4,9-метровый кроссовер. Его цена в Украине составляет от 45 до 77 тыс. долларов.

Китайский кроссовер Avatr 11 предлагают в заднеприводной 313-сильной и полноприводной 578-сильной версиях. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

На рынке электромобиль продают с батареями на 90 и 117 кВт-ч. В первом варианте запас хода составляет 555-600 км, а во втором — 680-700 км.

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