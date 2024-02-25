В Киевской области мужчина упал в шахту лифта, фото

Несчастный случай произошел в селе Крюковщина.

В субботу, 24 февраля, в селе Крюковщина, что в Бучанском районе Киевской области, мужчина упала в лифтовую шахту. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Отмечается, что несчастный случай произошел на незавершенном строительстве трехэтажного дома.

Мужчина упал в лифтовую шахту с третьего этажа. Спасателям с помощью медицинских ношей удалось поднять 67-летнего мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали его в больницу.

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