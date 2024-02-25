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  1. В Украине

Рустем Умеров сообщил, что половина оружия не поставляется в Украину вовремя

12:43, 25 февраля 2024
Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что в случае задержек оружия страна теряет людей и территории.
Рустем Умеров сообщил, что половина оружия не поставляется в Украину вовремя
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что половина поставок оружия не приходит в страну вовремя и из-за этого усложняется работа на фронте. Об этом он сообщил на форуме «Украина. Год 2024».

«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика около 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов», - сказал он.

Рустем Умеров подчеркнул, что в случае задержек страна теряет людей и территории.

«Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без превосходства в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе», - заявил Умеров.

Ранее сообщалось, что 25 февраля проходит форум «Украина. Год 2024», в котором принимает участие военно-политическое руководство страны.

Также Рустем Умеров сообщил, что у страны есть план на этот год, но его публично не разглашают.

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