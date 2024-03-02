Поставил авто на месте для лиц с инвалидностью: в Киеве наказали «героя парковки», фото

Водителя автомобиля Audi оштрафовали за нарушение правил парковки.

В Киеве на улице Владимирской наказали «героя парковки». Водитель автомобиля Audi осуществил стоянку на месте для лиц с инвалидностью.

Как сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции, инспекторы установили водителя и вынесли на него постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах для лиц с инвалидностью) КУоАП.

В полиции напомнили, что за такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1020 до 1700 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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