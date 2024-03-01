Правительство приняло законопроект о Государственном аграрном реестре

Законопроект о Государственном аграрном реестре направлен на улучшение контроля в аграрном секторе.

В пятницу, 1 марта, во время заседания Кабинет Министров Украины принял проект Закона "О Государственном аграрном реестре", предусматривающий важные новации в сфере аграрного регулирования.

Законопроект направлен на:

Определение правового статуса и источников финансирования Государственного аграрного реестра.

Установление держателя, администратора и технического администратора реестра.

Обнародование объектов и видов реестровой информации, которая будет обрабатываться.

Предоставление полномочий центральному органу исполнительной власти в сферах агрополитики.

Определение прав и обязанностей пользователей реестра.

Регулирование функционирования реестра в условиях чрезвычайного или военного положения.

Закон имеет целью улучшить контроль и управление аграрным сектором, обеспечить прозрачность и эффективность государственного аграрного регулирования.

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