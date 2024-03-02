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Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Возмещение дополнительных расходов на профессиональную правовую помощь – позиция Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда

Объединенная палата КХС ВС пояснила, что должен учитывать суд, решая вопрос о судебных издержках и своевременности предоставления доказательств понесенных дополнительных расходов на профессиональную правовую помощь.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

Директора БЭБ будут выбирать по новой процедуре, а работников БЭБ переаттестуют – новый законопроект

Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

  1. В Украине

В Киеве патрульные следят за соблюдением правил парковки: фото

16:04, 2 марта 2024
Инспекторы составляют соответствующие административные материалы на водителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для этого местах.
В Киеве патрульные следят за соблюдением правил парковки: фото
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В Киеве патрульные полицейские следят за соблюдением правил парковки на улицах столицы. Инспекторы оперативно обнаруживают нарушителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для этого местах, проводят с водителями профилактические беседы и составляют соответствующие административные материалы.

В Патрульной полиции напомнят, что остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны производиться в специально отведенных местах или на обочине. Транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда.

Информационно-указательный знак 5.43 обозначает начало зоны, где разрешена стоянка на проезжей части или вдоль проезжей части. Также водителей призывают обязательно обращать внимание на таблички, размещенные под знаками, ведь они обозначают способ поставления транспортного средства на стоянку.

Ранее мы писали, что в Киеве выходит на рейды инспекция по парковке: кому грозит эвакуация.

 

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