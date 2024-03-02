В Киеве патрульные следят за соблюдением правил парковки: фото

Инспекторы составляют соответствующие административные материалы на водителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для этого местах.

В Киеве патрульные полицейские следят за соблюдением правил парковки на улицах столицы. Инспекторы оперативно обнаруживают нарушителей, которые оставляют свои автомобили в неотведенных для этого местах, проводят с водителями профилактические беседы и составляют соответствующие административные материалы.

В Патрульной полиции напомнят, что остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны производиться в специально отведенных местах или на обочине. Транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда.

Информационно-указательный знак 5.43 обозначает начало зоны, где разрешена стоянка на проезжей части или вдоль проезжей части. Также водителей призывают обязательно обращать внимание на таблички, размещенные под знаками, ведь они обозначают способ поставления транспортного средства на стоянку.

Ранее мы писали, что в Киеве выходит на рейды инспекция по парковке: кому грозит эвакуация.

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