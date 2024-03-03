На Киевщине горело общежитие, фото и видео

В результате пожара в общежитии никто не пострадал.

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В ночь на 3 марта в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в общежитии, передает 44.ua.

Возгорание произошло на массиве Независимости. Представители ГСЧС прибыли на место и потушили пожар.

К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.

Предварительно – причиной возгорания оказалось короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на киностудии.

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