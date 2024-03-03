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Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Адвокатов предлагают забронировать, чтобы не срывать судебные процессы – поправки к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты в правках к закону о мобилизации подняли вопросы бронирования адвокатов.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Жена водителя лесохозяйства, погибшего из-за подрыва на мине, подала иск о возмещении морального вреда: Верховный Суд определил, кто его должен возместить

Верховный Суд определил, на кого возлагается обязанность по возмещению морального вреда, причиненного смертью работника объекта критической инфраструктуры при исполнении им трудовых обязанностей, в связи с последствиями военных действий.

Следователи полиции агрессивно требовали от судьи объяснений, почему он отказал в удовлетворении ходатайства

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  1. В Украине

На Киевщине горело общежитие, фото и видео

13:15, 3 марта 2024
В результате пожара в общежитии никто не пострадал.
На Киевщине горело общежитие, фото и видео
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В ночь на 3 марта в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в общежитии, передает 44.ua.

Возгорание произошло на массиве Независимости. Представители ГСЧС прибыли на место и потушили пожар.

К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.

Предварительно – причиной возгорания оказалось короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на киностудии.

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