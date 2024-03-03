Медики едва достались: на Закарпатье 36-летняя женщина родила восьмого ребенка в машине скорой, фото

До места жительства женщины доехать на машине было невозможно, поэтому медики шли пешком, а когда добрались, несли роженицу на носилках.

Фото: 103 Закарпатье

На Закарпатье женщина из поселка Делок Хустского района родила восьмого ребенка в машине скорой помощи. Об этом сообщили на Facebook-странице 103 Закарпатья.

До места жительства будущей мамы было невозможно добраться на автомобиле. Но это не помешало медикам одолеть пешком расстояние с необходимым оборудованием и носилками. Они понимали, что у женщины 8 роды и большая вероятность быстрого развития событий.

Когда добрались до роженицы, сразу же положили женщину на носилки и двинулись к медицинскому автомобилю. По дороге контролировали состояние женщины и пытались транспортировать осторожно и быстро.

"Помогал нам и муж роженицы. Между селами Горичево и Липецкие Ворота стало понятно — ребенок не будет ждать. Остановили авто и приняли роды. Мальчик родился с обвитием пуповиной. Вместе с водителем, который помогал мне со всеми манипуляциями, выполнили все необходимые процедуры. Положили новорожденного маме на грудь и так осторожно поехали в больницу", - рассказал фельдшер.

Новорожденного вместе с мамой отвезли в Хустскую районную больницу. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.