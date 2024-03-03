В Киеве водитель на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора: как его наказали, видео

Водитель автомобиля Hyundai получил штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В Оболонском районе Киева водитель автомобиля Hyundai на глазах у полиции проехал на запретный сигнал светофора и был наказан за свой поступок.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили нарушителя. С водителем правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Также полицейские обнародовали видео инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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