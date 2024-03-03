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Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

  1. В Украине

В Киеве водитель на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора: как его наказали, видео

23:26, 3 марта 2024
Водитель автомобиля Hyundai получил штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора.
В Киеве водитель на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора: как его наказали, видео
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В Оболонском районе Киева водитель автомобиля Hyundai на глазах у полиции проехал на запретный сигнал светофора и был наказан за свой поступок.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили нарушителя. С водителем правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Также полицейские обнародовали видео инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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