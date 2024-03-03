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Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

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Верховный Суд напомнил, когда истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства

Истец может претендовать на компенсацию за ущерб, причиненный чрезмерной продолжительностью уголовного производства, если докажет факт чрезмерной продолжительности досудебного расследования и то, что тем самым ему был причинен материальный или моральный ущерб, и обоснует его размер.

Постановление суда апелляционной инстанции об обеспечении иска должно отвечать требованиям к исполнительному документу, - Верховный Суд

Ключевым вопросом, возникшим перед кассационным судом по этому делу, было то, является ли постановление суда апелляционной инстанции об обеспечении иска, принятое по результатам пересмотра определения суда первой инстанции по обеспечению иска, исполнительным документом.

  1. В Украине

Решили «хайпануть»: в Ивано-Франковске задержали нападавших на пожилых людей хулиганов, видео

18:58, 3 марта 2024
Мы не хотели нанести никакого вреда людям и все наши удары были в большинстве имитированы, - сказал один из нападающих.
Решили «хайпануть»: в Ивано-Франковске задержали нападавших на пожилых людей хулиганов, видео
Фото: полиция
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Полицейские установили личности двух юношей, которые нападали на пожилых в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Один из нападавших, 16-летний парень, вместе со своими законными представителями уже доставлен в полицию, где дает признательные объяснения.

На видео юноша сказал, что ни он, ни его знакомые, которые вместе с ним нападали на прохожих, не принадлежат ни к каким молодежным движениям или организациям.

"Никакого отношения к политическим партиям, религиозным или общественным движениям, я и мои знакомые, которые изображены на видео, не имеем. Мы со знакомыми решили просто, так сказать, "хайпануть" в сети", - сказал задержанный.

В полиции добавили, что отец подозреваемого в хулиганстве – действующий военный ВСУ.

Одна из потерпевших уже подтвердила в полиции факты, изложенные на видео. Личности других потерпевших устанавливаются.

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