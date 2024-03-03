Решили «хайпануть»: в Ивано-Франковске задержали нападавших на пожилых людей хулиганов, видео

Мы не хотели нанести никакого вреда людям и все наши удары были в большинстве имитированы, - сказал один из нападающих.

Фото: полиция

Полицейские установили личности двух юношей, которые нападали на пожилых в Ивано-Франковске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Один из нападавших, 16-летний парень, вместе со своими законными представителями уже доставлен в полицию, где дает признательные объяснения.

На видео юноша сказал, что ни он, ни его знакомые, которые вместе с ним нападали на прохожих, не принадлежат ни к каким молодежным движениям или организациям.

"Никакого отношения к политическим партиям, религиозным или общественным движениям, я и мои знакомые, которые изображены на видео, не имеем. Мы со знакомыми решили просто, так сказать, "хайпануть" в сети", - сказал задержанный.

В полиции добавили, что отец подозреваемого в хулиганстве – действующий военный ВСУ.

Одна из потерпевших уже подтвердила в полиции факты, изложенные на видео. Личности других потерпевших устанавливаются.

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