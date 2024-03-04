Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уже десять кандидатов на должности судей местных судов получили отказ от ВККС: почему так произошло

Кандидаты из числа участников отбора на должности судей 2017 года оказались в плену своих жизненных проблем.

Из КоАП исключат ответственность за недобросовестную конкуренцию и злоупотребление монопольным положением, но усилят – за противодействие АМКУ

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект, излагающий в новой редакции состав ответственности за создание препятствий работникам АМКУ и его территориальных отделений в проведении проверок, осмотре, изъятии имущества, документов, предметов или других носителей информации.

ЕСИТС ждет функциональный аудит, во время которого будут собирать мнения адвокатов для обновления концепции электронного суда, - Денис Маслов

Стало известно, когда обновят автоматизированное делопроизводство судов.

Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

Верховный Суд отказал адвокату во взыскании расходов на правовую помощь из-за злоупотребления правами

Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, учитывая злоупотребление процессуальными правами.

  1. В Украине

В Киеве мужчина пытался взорвать гранатой полицейских, видео

09:44, 4 марта 2024
Правоохранители задержали злоумышленника и перехватили боеприпас.
В Киеве мужчина пытался взорвать гранатой полицейских, видео
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали двух мужчин, которые «специализировались» на кражах из квартир и магазинов. В ходе задержания один из злоумышленников пытался взорвать гранатой оперативников. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции отметили, что им поступило сообщение о краже из зоомагазина. Злоумышленники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего украли ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных. Далее они пытались скрыться с места преступления, но их задержали правоохранители.

36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал сопротивляться и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо.

Полицейским удалось перехватить боеприпас и разрядить его.

В ходе обыска в автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.

Ворам уже сообщили о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва