На Сумщине обнаружили тайник с боеприпасами врага, фото

По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины.

Вблизи границы на Сумщине обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными рф. Как сообщили в Государственном бюро расследований, вражеский тайник обнаружили во время оперативных мероприятий.

По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области.

В замаскированном в лесополосе тайнике хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.

В ГБР пишут, что после проведения экспертизы изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны.

Уголовное производство по факту находки расследует ГУНП в Сумской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.