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В Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов

Выделенное дисциплинарным инспекторам здание находится в аварийном состоянии.

Искреннее раскаяние лица возможно на любой стадии уголовного процесса – Верховный Суд

О искренности раскаяния лица свидетельствует его поведение после совершения преступления, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перенимать на себя функции законодательного органа, – позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата КУС ВС высказалась о толковании признака «в условиях военного положения» при квалификации кражи, за которую законодатель во время войны предусмотрел безальтернативную санкцию лишения свободы от 5 лет.

Судьи Верховного Суда США по делу Трампа разделились во мнениях относительно полномочий штатов, полный текст решения

5 судей ВС США против 4-х постановили, что штаты также не имеют полномочий применять запрет 14-й поправки, которая говорит, что участвовавшие в «восстании» после присяги лишаются права вновь занимать должности, к любым кандидатам на федеральном уровне.

  1. В Украине

«Перегоны» на границе: нарушители полями пытались убежать в Румынию, видео

08:32, 5 марта 2024
Пограничники на машине остановили нарушителей в 600 метрах от границы с Румынией.
«Перегоны» на границе: нарушители полями пытались убежать в Румынию, видео
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Пограничники остановили уклонистов, которые бежали к границе с Румынией, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Два человека были задержаны в 600 метрах от государственной границы, когда они пытались пробежать по полям в соседнюю страну. После задержания оказалось, что это жители Черновицкой и Полтавской областей.

Нарушителей доставили в отделение пограничной службы, где им были составлены протоколы об административных правонарушениях.

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