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  1. В Украине

На Киевщине у 33-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия дома: фото

21:30, 5 марта 2024
Мужчину задержали сразу после проведенного обыска и поместили в изолятор временного содержания.
На Киевщине у 33-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия дома: фото
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В одном из населенных пунктов Фастовщины в домовладении 33-летнего мужчины следователи изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, а также оружие. Об этом сообщили в полиции области. Там отметили, что обыск по месту жительства мужчины был проведен после полученной информации от оперативных подразделений.

Среди изъятого правоохранители задокументировали: автомат ППШ, один пистолет ТТ, шесть магазинов, две гранаты Ф-1 и запалы к ним, а также винтовку «Маузер», тротиловую шашку, патроны разнообразного калибра в количестве 287 шт., четыре имитационных заряда и семь детонаторов.

Мужчину задержали сразу после проведенного обыска и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Сейчас правоохранители ожидают результаты судебной экспертизы изъятого арсенала.

Также мы писали, что в Днепре разоблачили мужчин, которые занимались продажей оружия, среди ассортимента – автоматы, гранаты и патроны.

Кроме того, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отвечая на вопрос о законодательстве об оружии, которое до сих пор не принято, а у украинцев при этом много оружия на руках из-за войны, подчеркнул, что вскоре оно будет доработано и принято. Игорь Клименко отметил, что речь идет о двух законопроектах. Первый – закон о национальном сопротивлении, который определит дальнейшую судьбу добытого каким-либо способом, выданного или трофейного оружия. Второй – закон о гражданском оружии, который также дорабатывается.

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