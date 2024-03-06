Пятеро пловцов пытались преодолеть Днестр на пути в Молдову: видео заплыва

Пограничники выловили из воды и вернули на берег нарушителей границы с Молдовой.

Скриншот из видео

Пятеро нарушителей не смогли переплыть через Днестр, им помешал наряд пограничников на катере.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, трех жителей Киевской и Харьковской областей задержали пограничные наряды на служебном катере еще до начала заплыва. Еще двух "пловцов" обнаружили на берегу реки, когда они готовились переплывать Днестр для попадания в Молдову, надевая гидрокостюмы.

Нарушителям составили протоколы об административных правонарушениях, а дела будут переданы в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.