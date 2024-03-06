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«Сливал» врагу данные об ВСУ: в Винницкой области пограничники задержали предателя-дезертира, фото

14:52, 6 марта 2024
39-летний днепрянин «сливал» информацию о перемещении подразделений ВСУ, а также их обеспеченность техникой и боеприпасами.
«Сливал» врагу данные об ВСУ: в Винницкой области пограничники задержали предателя-дезертира, фото
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Могилев-Подольского отряда задержали неподалеку от государственной границы беглого военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки его мобильного телефона был обнаружен телеграмм-бот, по которому злоумышленник общался с российским куратором. Находясь в зоне боевых действий в Донецкой области, 39-летний днепрянин «сливал» информацию о перемещении подразделений ВСУ, а также их обеспеченность техникой и боеприпасами.

«Предатель самовольно покинул воинскую часть и планировал незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы, который находится под контролем россии», - отмечают пограничники.

В ведомстве добавляют, чтобы не привлекать к себе внимания, направлялся в военной форме. При себе у него не было никаких документов, свидетельствующих о законности пребывания вне подразделения.

Злоумышленник передан представителям УСБУ в Винницкой области. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование.

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