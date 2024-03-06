рф ударила по Одессе во время встречи в городе Зеленского и премьера Греции: Президент сказал, что видел удар, видео

Видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить, – сказал Президент Владимир Зеленский.

В среду, 6 марта, СМИ со ссылкой на греческую газету ProtoThema написали, что рф в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Президента Владимира Зеленского, который находится в городе для встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По данным издания, никто из делегации не пострадал.

Сам Президент прокомментировал обстрел на пресс-конференции, отметив, что, к сожалению, погибшие и раненые есть. Момент атаки делегация видела.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые», — сказал Зеленский.

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