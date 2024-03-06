Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народным депутатам нужно повысить зарплаты – Ирина Федоров

Бывшая сотрудница Движения «Честно» Ирина Федоров предлагает повысить зарплаты депутатам, с ней соглашается Галина Третьякова, заявившая, что «думает над сложением мандата».

Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

Вражеский БПЛА уничтожил станцию РЭБ, а командир решил привлечь за это к ответственности военнослужащего: что решил суд

Суд указал, что командир воинской части должен не только искать виновных, но и соблюдать процедуру служебного расследования.

  1. В Украине

рф ударила по Одессе во время встречи в городе Зеленского и премьера Греции: Президент сказал, что видел удар, видео

16:51, 6 марта 2024
Видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить, – сказал Президент Владимир Зеленский.
рф ударила по Одессе во время встречи в городе Зеленского и премьера Греции: Президент сказал, что видел удар, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 6 марта, СМИ со ссылкой на греческую газету ProtoThema написали, что рф в Одессе нанесла ракетный удар вблизи кортежа Президента Владимира Зеленского, который находится в городе для встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По данным издания, никто из делегации не пострадал.

Сам Президент прокомментировал обстрел на пресс-конференции, отметив, что, к сожалению, погибшие и раненые есть. Момент атаки делегация видела.

«Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые», — сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду