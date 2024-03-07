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  1. В Украине

В Миграционной службе напомнили алгоритм действий в случае истекшего срока доставки товаров

07:17, 7 марта 2024
В результате блокирования границы со стороны Польши увеличилось количество случаев исчерпания срока доставки товаров.
В Миграционной службе напомнили алгоритм действий в случае истекшего срока доставки товаров
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Государственная миграционная служба напоминает перевозчикам, декларантам и уполномоченным ими лицам о соблюдении алгоритма действий при осуществлении контроля за перемещением товаров и транспортных средств коммерческого назначения, находящихся под таможенным контролем, установленный Порядком выполнения таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений, утвержденным приказом. 2012 № 1066.

В ГМС отметили, что из-за блокирования границы со стороны Польши и накопления грузовиков на выезд из Украины, а также в системе «Электронная очередь пересечения границы» увеличилось количество случаев исчерпания срока доставки товаров, определенного статьей 95 Таможенного кодекса Украины.

Так, если во время транзитной перевозки товаров транспортное средство коммерческого назначения не смогло прибыть в таможню назначения в установленный срок в результате аварии или действия обстоятельств непреодолимой силы, срок транзитной перевозки не включает время действия этих обстоятельств при условии их документального подтверждения и своевременного (до истечения установленного срока ) письменного информирования перевозчиком ближайшего таможенного органа об обстоятельствах происшествия, местонахождении товаров, транспортного средства коммерческого назначения и номер ГКПТ (как правило - таможенная декларация на товар, перемещаемый этим транспортным средством).

В письменных сообщениях должны быть указаны:

  • сведения о причинах задержки грузов,
  • регистрационный номер транспортного средства, которым осуществляется перевозка товаров под таможенным контролем,
  • фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта водителя и номер ГКПТ.

При вывозе грузов из Украины для оперативной обработки вопросов изменения таможни назначения, замены водителя/тягача, перегрузки товаров на другое транспортное средство (если такая перегрузка происходит без нарушения таможенных пломб) необходимо обращаться по электронному адресу таможенного поста, через который будет осуществлять фактическое перемещение транспортного средства средства за пределы таможенной территории Украины.

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